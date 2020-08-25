Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
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Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular

Kocaeli'nin Eşme ilçesinde göle açılan bir sandal alev alev yandı.

Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
25.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:32

Kocaeli'nin Eşme ilçesinde göle açılan bir sandal alev alev yandı. Sandaldan göle atlayıp yüzerek kurtulan anne ve oğlu korku dolu o anları anlattı.

Olay, Eşme ilçesinin sahil kesiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, anne ve oğlu yeni aldıkları sandal ile Sapanca Gölü'ne açıldı. Göle açıldıktan bir süre sonra sandalın akü kutup başlarında kıvılcım sonucu yangın çıktı. Göl ortasında sandalın alev alev yandığını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra ambulanslarda sevk edildi. Gölün ortasında sandalın alev aldığını gören vatandaşlar ise kendi tekne ve sandalları ile yardım etmek için anne ve oğlun yardımına koştu.

Alevlere teslim olan sandaldan göle atlayıp yüzerek kurtulan vatandaş ise yaşadıkları korku dolu o anları anlattı. Yanan sandaldan suya atlayıp yüzerek kurtulan Gökhan Kaplan'ın anlattığına göre, annesi ile birlikte sahil kesiminden akülü sandal ile açıldıktan bir süre sonra sandal aküsünün kutup başlarından kıvılcım çıktığını akünün tamirini yaptıktan sonra tekrardan gezmeye devam ettiğini sonrasında ise akünün alevlendiğini belirtti. Kaplan, alevleri görerek korktuklarını ve can yeleklerini giydikten sonra suya atlayarak kıyıya doğru yüzmeye başladıklarını dile getirdi.

Öte yandan, alev alev yanan sandaldan yüzerek kurtulan anne ve oğlu olayın şokunu atlatamazken jandarma ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Çok kısa sürede alevler sandalı sardı

Olayı gören vatandaş Metin Tuncay, "Oğlumla birlikte çay içiyorduk, gölü seyrederken göl ortasında teknenin alev aldığını gördük arka kısmından. Çok kısa sürede tekneyi sardı alevler, içerisindekiler de atladı tekneden. Diğer arkadaşlarda tekneler ile giderek kurtardılar. Tekne tamamen yandı ve yattı" dedi.

"Gezelim derken böyle bir şey geldi başımıza"

Eşme sahilinde işletmesi bulunan ve yaşanan olay esnasında annesi ile birlikte göle atlayarak kurtulmayı başaran Gökhan Kaplan isimli vatandaş, "Annem ile beraber akülü sandalımızla beraber gezmeye çıktık. Akünün kutup başlarından ateş, kıvılcım çıkmaya başladı. Onu söktüm ve tekrar taktım ve biraz daha devam ettim, biraz daha gittiğimde kabloların erimeye başladığını fark ettim. Daha sonrasında kabloları ellediğimde kabloların eridiğini gördüm. O ara birden alev aldı ve alev alınca korktuk, motor kısmı yanmaya başladı. O anda akü patlar mı ne olur diye suya indik ve kıyıya doğru yüzmeye başladık. Kıyıya doğru çıkarken bizim abilerimiz, kardeşlerimiz görmüş ve kayıklar geldi zaten bizi aldılar, o şekilde kıyıya çıktık. 4 kişi değildik, bizi almaya gelenler baya kalabalıktı her gören gelmiş. Dışarıdan onları da bizden sayıp diye yorumlamış olabilirlerdi, biz ikimizdik annem ile bendim. Sandalı alalı çok olmamışı 15-20 günlük sandaldı. Kafe işlerinden çok fırsat bulamıyoruz, sakinken de kafe gezelim dedik ve gezerken de böyle bir şey geldi başımıza" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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