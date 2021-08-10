Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
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Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Ilgın Koyu'nda alevlere teslim olan otomobil ve evin yanması yangının şiddetinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Ilgın Koyu'nda alevlere teslim olan otomobil ve evin yanması yangının şiddetinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Bodrum'da 1 Ağustos Pazar günü Mazı Mahallesi Ilgın Koyu'na sıçrayan alevler bir otomobil ile bölgede bulunan 4 evi küle çevirmişti. O anlar ise saniye saniye objektiflere yansımış ve otomobilin yanma anları an be an görüntülenmişti. Yangının ne kadar büyük olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Orman yangının ardından otomobilin demir yığınına, evlerin ise küle dönmüş hali yürekleri yaktı. Mavi ve yeşilin buluştuğu Ilgın Koyu alevlerin ardından kararak yerini siyaha bıraktı. - MUĞLA

Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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