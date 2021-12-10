Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobilden geriye demir yığını kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, D-400 karayolu Çağşak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Ç. idaresindeki 27 BDE 67 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü Enver Ç. otomobili yolun sağına çekti. Sürücü ve sürücünün yanında yolcu olarak bulunan bir vatandaş kendilerini panikle otomobilden dışarıya attılar. Yükselen dumanların kısa süre içerisinde alevlere dönüşmesiyle alev topuna dönen otomobil 15 dakika içerisinde demir yığınına döndü. Otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

(Selçuk Kaya/ İHA)