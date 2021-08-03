Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler Köylüler hayvanları ile birlikte sahildeki kumsala inip yangının sönmesini bekliyor Muğla'da 5 gündür tüm şiddeti ile devam eden ve her yeri saran orman yangınlarında yerleşim yerleri de alevlere teslim oldu.

Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler

Köylüler hayvanları ile birlikte sahildeki kumsala inip yangının sönmesini bekliyor

MUĞLA - Muğla'da 5 gündür tüm şiddeti ile devam eden ve her yeri saran orman yangınlarında yerleşim yerleri de alevlere teslim oldu. Önce canlarını kurtaran köylüler daha sonra da alevlerden kurtardıkları hayvanları ile sahildeki kumsala inip alevlerin sönmesini beklemeye başladı.

Göz yaşartan görüntülerin yaşandığı yangınlardan en çok etkilenen yerlerden biri de Marmaris Hisarönü oldu. Tamamen alevlere teslim olan köyde yaşayan vatandaşlar alevlerden korunmak için yangından kurtardıkları inekleri ile birlikte sahile inip kumsalda beklemeye başladı.

Marmaris'te yaklaşık 120 saati aşkın süredir devam eden yangınlarda zaman zaman mahşer gününü andıran görüntüler yaşanıyor. Aniden yön değiştiren rüzgarla bir anda metrelerce yükselip ilerleyen alevler dolayısıyla bölge sakinleri ve ekipler bir yandan alevlerle mücadele ederken diğer yandan da canlarını kurtarmanın telaşına düşüyor. Alevlerin her yeri sardığı Marmaris'te pek çok kişi geceyi geçirmek için güvenli buldukları alana indi. Adeta can pazarının yaşandığı bölgede oluşan manzaralar yürekleri sızlatıp gözleri yaşartıyor.

Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler
Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler
Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler
Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

Kavaklıdere yangınında köyler tahliye edilmeye başlandı
Kavaklıdere yangınında köyler tahliye edilmeye başlandı
Marmaris'te hayvanlarını terk etmek istemeyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşattı
Marmaris'te hayvanlarını terk etmek istemeyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşattı
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Haluk Levent Gülben Ergen Çağatay Akman
Spor Ali Koç Muslera Eda Erdem Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alevlere teslim olan Marmaris'te göz yaşartan görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 09:11:20. #1.15#

title