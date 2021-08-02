Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde 5 gün önce başlatan orman yangını her yeri sardı.

Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde 5 gün önce başlatan orman yangını her yeri sardı. Başlangıç noktasından itibaren yaklaşık 100 kilometre dağılan yangını söndürmek için ekipler canla başla çalışırken, yangından yükselen dumanlar Muğla semalarını kapladı.

Marmaris Armutalan'da 5 gün önce başlayan orman yangını Datça'ya kadar uzanırken, çevre mahalleleri de yaktı. Şu an itibariyle Hisarönü'nda yoğunlaşan orman yangınında ev ve iş yerleri tahliye edildi. Bir çok ev ve iş yeri yanarken dumanlar her yeri kapladı.

Bu arada orman ve belediyelere ait söndürme ekiplerinin yanında Marmaris'te polis teşkilatına ait TOMA'lar da yangınlara su sıkmak için alana sevk edildi.

Muğla'da şu anda Marmaris, Bodrum-Milas, Köyceğiz yangınlarının ardından yaklaşık 2 saat önce Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı. Adeta duman altında kalan Muğla'daki manzara vatan sevdalısı olan herkesin yüreklerini dağlıyor.

Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Tuğba Özay Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 19:23:56. #1.15#

title