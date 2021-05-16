- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
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- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Haberler | 3. Sayfa

- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti Eskişehir'de bir binada çıkan yangın yan binalara sıçrama tehlikesine karşı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir binada çıkan yangın yan binalara sıçrama tehlikesine karşı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Eskişehir Odunpazarı İlçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi, Deliklitaş Caddesi'nde bulunan bir binanın zemin katında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında doğalgaz akışı yetkililerce kesilirken, itfaiye ekipleri alevlere ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Dumanların yükseldiği dairendeki alevlerin yan tarafındaki evlere sıçrama tehlikesi bina sakinlerini korkuttu. Dairenin arka tarafında yükselen alevlere giriş kısmından müdahile edemeyen ekipler, binanın arka tarafında bulunan boş araziye girmek için demir çitleri kırmak zorunda kaldı. Boş araziyi çevreleyen çitleri kırarak giren itfaiye ekipleri alevlere patlayan camdan alevlere müdahale etti. Alevlere teslim olan ev içerisindeki eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangında evin boş olması sonucu hiç kimseye bir şey olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyse araştırılıyor.

- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti
- İtfaiye ekipleri, alevlere teslim eve ulaşmakta güçlük çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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