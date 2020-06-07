Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı bir binanın giriş katında bulunan evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
07.06.2020 00:26 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:41

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı bir binanın giriş katında bulunan evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 714 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katında Eyüp A. isimli vatandaş ve ailesinin yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sararken, evde bulunan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangından yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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