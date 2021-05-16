Alevlere teslim olan araç küle döndü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesi neticesinde söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.C.K. idaresindeki 54 AFE 892 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Olay esnasında sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Aracın küle döndüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı