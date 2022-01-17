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Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Dallı Sokak üzerinde meydana geldi. Tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde yaşayan ve durumu fark ederek dışarıya çıkan vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

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