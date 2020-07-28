Alevlere teslim olan 3 ev küle döndü
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Alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı 2 katlı bir evde başlayan yangın yanındaki iki eve de sıçradı.

Alevlere teslim olan 3 ev küle döndü
28.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:20

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı 2 katlı bir evde başlayan yangın yanındaki iki eve de sıçradı. Yangında küle dönen evlerini çaresizce izleyen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken yabancı uyruklu bir kadın ise fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Yangın, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4004 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Biranda büyüyen alevler bitişiğinde bulunan 2 eve daha sıçradı. Büyüyen alevlere mahalleli ellerindeki hortumlarla müdahale etmek istedi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlere teslim olan 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evinin yanışına dayanamayarak baygınlık geçirdi

Büyük paniğe yol açan yangında bütün mahalle halkı sokaklara dökülürken, yangın esnasında herhangi bir ölen veya yaralananın olmaması sevindirdi. Gözyaşları içinde çaresizce evinin küle dönüşünü izleyen yabancı uyruklu bir kadın ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince müdahale edilen kadın, ambulansta tedavi edildi.

"Elimizden geldiği kadar yardım ettik"

Mahalleli Mesut Acar, "Biz göremedik, yanıyor dediler, geldik buraya evler alev almış. Kimsenin bir şey gördüğü yok. Aynısı bizim başımıza da gelebilirdi, mücadele ettik, yardım ettik elimizden geldiği kadar. Ani olan bir olay beklenen bir şey değil yapacak bir şey yok" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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