Alevlere teslim olan 3 binanın çatısında oluşan hasar böyle görüntülendi Alevlere teslim olan 3 binanın çatısında oluşan hasar böyle görüntülendi Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın çevredeki iki binanın daha çatısına sıçradı.

Alevlere teslim olan 3 binanın çatısında oluşan hasar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın çevredeki iki binanın daha çatısına sıçradı. Alev alev yanarak büyük maddi hasar alan çatılar drone ile havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de saat 11.15 sıralarında iddiaya göre iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki bir apartman ile iş yerinin çatısına daha sirayet etti. 3 binanın çatısının alevlere teslim olmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken bazı vatandaşlar, yanan evlerini panik ve gözyaşları içerisinde izledi. Olayda can kaybı ya da yaralama yaşanmadı. Yangının ardından bina sakinleri çatıya çıkarak çalışmalarda bulundu.

3 binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle binalarda maddi hasar meydana geldi. Alevlere teslim olan çatılarda oluşan hasar drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA