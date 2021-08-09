Yangına müdahale etmesi için kiralanan Rus yangın söndürme uçağı suyu alevlerin olmadığı alana boşalttı
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Yangına müdahale etmesi için kiralanan Rus yangın söndürme uçağı suyu alevlerin olmadığı alana boşalttı

Yangına müdahale etmesi için kiralanan Rus yangın söndürme uçağı suyu alevlerin olmadığı alana boşalttı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Muğla Dalaman'da orman yangınına müdahale eden Rus uçağının alevlerin olduğu yerlere değil de hiçbir sorun olmayan noktalara su boşalttığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Türkiye'nin birçok ilinde aynı anda başlayan yangınlardan bir çoğu uzun süren uğraşlar sonucunda söndürüldü. Yanan bölgelerde ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ederken yangın söndürme uçaklarının yetersizliğiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor.

KAFA KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Yangınlarla mücadele kapsamında Rusya'dan 11 uçak, İspanya'dan 2 ve Hırvatistan'dan ise 1 uçak bölgedeki yangınlara müdahale için gönderilirken, vatandaşlar tarafından kaydedilen bir görüntü kafaları karıştırdı.

"EL ELİN EŞEĞİNİ TÜRKÜ ÇAĞIRARAK ARAR"

Görüntülerde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen bir yangın söndürme uçağının alevlerin olduğu noktaya değil de yanmayan yerlere su boşalttığı görüldü. Daha önce çıkan bazı haberlerde bu uçaklarda günlük ciddi kiralama bedelleri ödendiğine vurgu yapılmıştı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran görüntüler için "El elin eşeğini türkü çağırarak arar" şeklinde yorumlar yapıldı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Yangına müdahale etmesi için kiralanan Rus yangın söndürme uçağı suyu alevlerin olmadığı alana boşalttı - Haberler
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