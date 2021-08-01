Alevlere meydan okuyan yeşil vatan savaşçıları
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Alevlere meydan okuyan yeşil vatan savaşçıları

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Alevlere meydan okuyan yeşil vatan savaşçıları Adana'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın söndürme ekipleri, 110 saate 10 saat uyuyarak yangınlara müdahale etti Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Türkiye'nin...

Alevlere meydan okuyan yeşil vatan savaşçıları

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın söndürme ekipleri, 110 saate 10 saat uyuyarak yangınlara müdahale etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın söndürme ekipleri, 110 saate 10 saat uyuyarak yangınlara müdahale etti.

Yangından kararan elleri ile peş peşe zorlu yangınları söndüren ekipler 1800 rakımdaki sarp yamaçları, zorlu yolları arazözleri ile aşarak son kor ateşini söndürmek için 4 gün boyunca gece gündüz yanan ormanda aralıksız sürdürdü.

Araçların güçlükle çıktığı her yanı uçurum olan arazilere yüzlerce ton su ile ölüme meydan okuyarak yangına müdahale eden ekipler, ormanlarda tek bir ağacın alevlerden zarar görmemesi için büyük bir mücadele verdi. Kozan'da Kızlarsekisi, Gökgöz mevkiinde 1800 rakımdan binlerce ağacı ve 4 mahalleyi alevlerden kurtarmak için mücadele eden ekipler yanan kolları, yırtılan ayakkabıları, ıslanan üstlerine ve sarp yamaçlara aldırmadan son tüten dumanı söndürmek için engel tanımadan mücadele etti.

"Buradaki emeği anlatmakla bitmez"

Gökgöz Mahallesi Muhtarı Fazıl Korkmaz, yangın söndürme ekiplerinin sayesinde bir çok evin yanmaktan kurtarıldığını ve verdikleri mücadelenin anlatılmayacak kadar zorlu olduğunu ifade etti. Korkmaz, "Saatlerce bozuk arazilerde çalışıyorlar. Çok zor bir arazi. Yangın toparlandı. Köyümüz kurtuldu. Buradaki emeği anlatmakla bitmez. Mahallemizin biri kurtuldu 4 ev yandı" dedi.

Orman yangın söndürme ekibinden Mustafa Tatar, Kızlarsekisi Mahallesindeki yangınından önce Çandık Mahallesindeki yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Salı günü ilk ihbar ile yangını söndürdük akşama doğru buradan ihbar geldi ve rüzgarın etkisi ile çok geniş alana yayılmıştı. Ateş savaşçıları olarak biz, bir yeşil yanmasın diye canla başla mücadele ettik. Arkadaşlarımızın mücadelesini görüyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Gün içerisinde çakal uykusu dediğimiz bir uykumuz var. Toprak anamızın bağrında 1 saat uyku yetiyor. Arazi çok sarp ama özverili çalışma ile şükürler olsun. Evleri kurtardık, ormanı kurtardık, insanlarımızı yanmaktan kurtardık çok şükür devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Salmanlı mevkisinde sarp arazide tüten bir kütüğü fark eden orman yangın söndürme işçisi ise tüten kütüğü karayoluna kadar indirerek ormanlık alandan uzaklaştırdı. O anlar kameralara yansırken orman işçisi günlerdir yangınlara müdahale ettiklerini ve yaşlı bir kadını alevler arasından kurtardıklarını anlattı.

Kozan'da yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Alevlere meydan okuyan yeşil vatan savaşçıları
Alevlere meydan okuyan yeşil vatan savaşçıları
Alevlere meydan okuyan yeşil vatan savaşçıları
Alevlere meydan okuyan yeşil vatan savaşçıları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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