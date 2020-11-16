Alevlere Karşı filmi konusu nedir? Alevlere Karşı oyuncuları ve Alevlere Karşı özeti!
16.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:13
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Alevlere Karşı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Alevlere Karşı konusu, özeti ve Alevlere Karşı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Alevlere Karşı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Alevlere Karşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Alevlere Karşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Alevlere Karşı konusu nedir, Alevlere Karşı oyuncuları kimler ve Alevlere Karşı özeti gibi konuları inceliyoruz.
ALEVLERE KARŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çin'deki bir petrol boru hattında yaşanan patlama sonrası şehir büyük zarar görmüştür. Fakat asıl tehlike patlama sonrası oluşan yangın, sülfür dolu kazanlara ulaşırsa ortaya çıkacaktır. Alevler bu kazanlara ulaşırsa, 20 atom bombası gücünde bir patlama yaşanacağı düşünülmektedir. Şehrin itfaiye ekibi büyük patlamayı engellemek için alevlere karşı mücadeleye girer.