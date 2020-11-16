Alevlere Karşı filmi konusu nedir? Alevlere Karşı oyuncuları ve Alevlere Karşı özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alevlere Karşı filmi konusu nedir? Alevlere Karşı oyuncuları ve Alevlere Karşı özeti!

16.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:13
Alevlere Karşı filmi konusu nedir? Alevlere Karşı oyuncuları ve Alevlere Karşı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Alevlere Karşı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Alevlere Karşı konusu, özeti ve Alevlere Karşı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Alevlere Karşı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Alevlere Karşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Alevlere Karşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Alevlere Karşı konusu nedir, Alevlere Karşı oyuncuları kimler ve Alevlere Karşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALEVLERE KARŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çin'deki bir petrol boru hattında yaşanan patlama sonrası şehir büyük zarar görmüştür. Fakat asıl tehlike patlama sonrası oluşan yangın, sülfür dolu kazanlara ulaşırsa ortaya çıkacaktır. Alevler bu kazanlara ulaşırsa, 20 atom bombası gücünde bir patlama yaşanacağı düşünülmektedir. Şehrin itfaiye ekibi büyük patlamayı engellemek için alevlere karşı mücadeleye girer.

İlgili Haberler

Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!
Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!
Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti!
Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti!
İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi oyuncuları ve İngiliz İşi özeti!
İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi oyuncuları ve İngiliz İşi özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ömer Çelik Haydar Akar Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Tarkan Deniz Seki Yıldız Kenter Aydemir Akbaş
Spor Deniz Türüç Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Sebastian Vettel
Daha Fazla Kamera Yangın Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alevlere Karşı filmi konusu nedir? Alevlere Karşı oyuncuları ve Alevlere Karşı özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 11:31:14. #1.15#
title