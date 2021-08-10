ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangınlarda alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangınlarda alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıklarının iyileştirilmesi için çaba harcanıyor.

Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor. Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.

ARKA AYAKLARDA KANGREN

Dumandan ciğerleri etkilenen sincaba klinikte uygulanan 'yoğun bakım' tedavisinde oksijen takviyesiyle solunum sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor. Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görüşünde sıkıntı yaşamaması için müdahale ediliyor. Vücut ısısının yükseltilmesi için özel olarak tedavi uygulanan sincabın, özellikle arka ayaklarında yanıktan dolayı kangren oluşumu başladı.

DOĞADA YAŞAYAMAYACAK

Hayati tehlikesinden dolayı özel bakım uygulanan sincap, hayatta kalmayı başarsa da kangrenden dolayı arka ayakları olmayacağı için yeniden doğada yaşamasının imkansız olduğu belirtildi. Sincabın tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Sefer Küçüker, dün kliniğe getirildikten sonra başlanan tedavisinde iyiye gidiş olan sincabın hayatta kalabilmesi için tedavisinin en az 1 ay süreceğini söyledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in sincabın tedavisiyle yakından ilgilendiğinden bahseden Küçüker, Manavgat'tan bize hayvanseverler tarafından getirildi. Geldiği zaman üçüncü derece yanıkları oluşmuştu. Ön ve arka ayaklarında ciddi yanık var. Yanığa bağlı arka ayaklarını kaybedeceğiz. Yeme içme yoktu, nefes alımı kötüydü. Oksijen verildikten sonra sıvıyla beslenmesine başlandı. Bugün, düne göre biraz daha iyi. Hayati tehlikeyi henüz atlatmadı. Sincabın sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız dedi.

ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Gülben Ergen Yonca Evcimik
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Lionel Messi Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ALEVLERDEN KURTULAN YAVRU SİNCAP YOĞUN BAKIMDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:42:02. #1.14#

title