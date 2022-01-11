Son dakika: Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika: Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir binada alevlerin arasında kalarak balkona sığınan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

- Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı

PEKİN - Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir binada alevlerin arasında kalarak balkona sığınan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Nanning kentinde bir binanın 26'ıncı katındaki dairede yangın çıktı. Ev sahiplerinin olmadığı dairede alevlerin arasında mahsur kalan köpek, balkonun önündeki alana sığındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa bir süre sonra söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından daireye çıkan bir itfaiye eri köpeği kurtardı. Hafif yanıkları olan köpeğin sahibine teslim edildiği durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika: Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika: Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika: Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı

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