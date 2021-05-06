Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
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Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar

Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da bir çiftlikte ahırda çıkan yangında büyük ve küçükbaş hayvanlar telef olurken, alevlerin arasından çıkarılan kaz yavruları ile oğlaklar su içirilerek ve yıkanarak kurtarılmaya çalışıldı.

Karaman'da bir çiftlikte ahırda çıkan yangında büyük ve küçükbaş hayvanlar telef olurken, alevlerin arasından çıkarılan kaz yavruları ile oğlaklar su içirilerek ve yıkanarak kurtarılmaya çalışıldı.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Güdümen köy yolu üzerinde bulunan bir çiftliğin ahırında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahırdan alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaşın haber vermesiyle olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çatının ahşap ve kamış olması sebebiyle alevler kısa süre içerisinde tüm ahırı sararken, içeride bulunan büyük ve küçükbaş hayvanların çoğu dışarıya çıkarılamadı. Çiftlik sahiplerinin çabalarıyla dışarıya çıkarılan kaz yavruları ile oğlaklar ise su içirilerek ve yıkanarak kurtarılmaya çalışıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının söndürülebilmesi için ahırın duvarları kepçe yardımıyla yıkıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 büyükbaş ile 20'ye yakın küçükbaş ve kümes hayvanları yanarak ve dumandan etkilenerek telef oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis olay yeri inceleme ekibi de yanan ahırda inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar
Alevlerden çıkarılan kaz yavruları ve oğlakları yıkayarak kurtarmaya çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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