Alevler santrale yaklaştı

Milas yangınında Çökertme istikametinden gelen alevler Ören'deki Kemerköy Termik Santraline yaklaştı.

Milas yangınında Çökertme istikametinden gelen alevler Ören'deki Kemerköy Termik Santraline yaklaştı.

Milas Beyciler Mahallesinde başlayan ve Bodrum'a sirayet eden orman yangını Mazı, Çökertme ardından Milas Ören'deki Türk evleri sonrası Kemerköy Termik Santrali'ne yakın bir yerde seyrediyor.

Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen orman yangını, Ören bölgesini duman altında bıraktı. Yüzlerce metre yükseğe ulaşan dumanların Kemerköy Termik Santraline doğru ilerlemesi tedirginliğe neden oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı