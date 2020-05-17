Alevler ortasında kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı Adıyaman'da bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet A'ya ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla çocuklarını yangından kurtaramayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri iki çocuğu alevler arasından kurtarıp ailesine teslim etti.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Kaynak: AA