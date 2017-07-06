Alevler, Meyve Bahçesini Kül Etti

MARMARİS'te, elektrik tellerinin birbirine değmesiyle çıkan yangın, meyve ağaçlarının bulunduğu 3 dönümlük bahçeye zarar verdi. Alevler yakındaki sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan orman işçileri tarafından söndürüldü.



Marmaris- Muğla karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan kırsal Çamlı Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ile kaplı bir bahçeden, bugün saat 14.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çevredekiler alevlere bidonlarla su taşıyarak ilk müdahaleyi yaparken, bir yandandan da orman yangını ihbar hattını arayıp durumu bildirdi. Bölgeye, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı iki arazöz ve 12 işçi sevk edildi. Portakal, liman, greyfurt ve elma ağaçlarının bulunduğu bahçedeki, elektrik telleri nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, kuru otlar yüzünden kısa sürede yayıldı. Alevler, yakındaki sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan 2 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürülürkan, 3 dönümlük bahçedeki meyve ağaçları zarar gördü.



Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar arasındaki Çamlı Mahalle Muhtarı Kerim Ekinci, "Mahallemizde daha önce de enerji nakil hatlarından yangın çıktı. Yetkililer enerji nakil hatlarının bakımını yapsalar bu yangınlar çıkmaz. Ayrıca arazi sahipleri de bahçe ve tarlalarındaki kuru otları acil olarak temizlemeli. Aksi halde kızıl çam ağaçlarının arasından geçen elektrik hatarı daha büyük yangınlara sebebiyet verecek" dedi.



Yangına müdahale eden mahalle sakini Asrın Çoban da "Kuru otlar temizlemiş olsa yangın bu kadar çabuk yayılıp, büyümezdi" diye konuştu.



- Muğla