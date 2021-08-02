Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
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Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ANTALYA) Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi Manavgat'ta çıkan orman yağını hızla ilerlemeye devam ediyor Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor.

ANTALYA) Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi

Manavgat'ta çıkan orman yağını hızla ilerlemeye devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangın son olarak Beydiğin Mahallesi'ne kadar ulaşarak mahallenin çevresinde bulunan ormanlık alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangında alevler metrelerce havaya yükseldi.

Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler, metrelerce havaya yükseldi.

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Kontrol altına alınamayan yangın Çardak Mahallesi'ne doğru ilerlemesi devam ediyor.

Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Mahalleyi teğet geçen alevler, ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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