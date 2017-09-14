Alevler Köylülerin Kışlık Erzağı ve 4 Bin Balya Samanını Kül Etti

ERZURUM'un Aziziye İlçesi'ne bağlı Atlıkonak Köyü'nde çıkan yangında 3 ev zarar gördü, köylünün kışlık erzağı ve 4 bin balya samanı kül oldu. Can pazarının yaşandığı yangını, itfaiye güçlükle kontrol altına aldı.



Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki 75 hane, 400 nüfuslu Atlıkonak Köyü'nde Ziyattin Sirkeci, Mutlu Akbaba ve Mehmet Yüce'ye ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çevredeki evlere sıçrayan yangına, ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 ev zarar görürken, 4 bin balya ot, saman ve halkın tandır evinde sakladığı kışlık erzağı kül oldu.



Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini söyleyen Köy Muhtarı Ahmet Çalmaşur, "Yaklaşık 150 ila 200 bin lira zarar var. 3 eve ait saman, ot, tezek ve kışlık yiyecekler kül oldu gitti. Evlerde hafif şekilde zarar gördü. Akşam saat 18.00'de çıkan yangın gece yarısına doğru kontrol altına alındı. Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Tek sevincimiz can kaybının olmayışı" diye konuştu



Öte yandan alevleri söndürmek için saatlerce büyük çaba harcayan itfaiye erlerine vatandaşlar sık sık ayranikramda bulundu. - Erzurum