Alevler Kızkumuna yaklaştı
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Alevler Kızkumuna yaklaştı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

- Alevler Kızkumuna yaklaştı Marmaris Orhaniye Mahallesinde binlerce yerli ve yabancı turistik deniz üzerinde yürüdüğü Kızkumu plajı alev tehdidi ile karşı karşıya. Bir hafta önce başlayan Marmaris ilçesindeki yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

- Alevler Kızkumuna yaklaştı

Marmaris Orhaniye Mahallesinde binlerce yerli ve yabancı turistik deniz üzerinde yürüdüğü Kızkumu plajı alev tehdidi ile karşı karşıya.

MUĞLA - Bir hafta önce başlayan Marmaris ilçesindeki yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Marmaris Orhaniye Mahallesi sınırlarında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üstünde yürüme keyfini yaşadığı Kızkumu alevlerin tehdidi ile karşı karşıya. Sabah saatlerinde Kızkumu eteklerine ulaşan alevler, Kızkumu'nun yeşili siyaha bürüyor.

Kızkumu eteklerindeki ormanlık alana helikopterler tarafından sürekli sorti yapılıyor. Sarp yamaçlardaki yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Alevler Kızkumuna yaklaştı
Alevler Kızkumuna yaklaştı
Alevler Kızkumuna yaklaştı
Alevler Kızkumuna yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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