Alevler Kızkumuna yaklaştı

- Alevler Kızkumuna yaklaştı Marmaris Orhaniye Mahallesinde binlerce yerli ve yabancı turistik deniz üzerinde yürüdüğü Kızkumu plajı alev tehdidi ile karşı karşıya. Bir hafta önce başlayan Marmaris ilçesindeki yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.