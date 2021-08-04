Alevler Kızkumuna yaklaştı
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Alevler Kızkumuna yaklaştı

Alevler Kızkumuna yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir hafta önce başlayan Marmaris ilçesindeki orman yangınında yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Bir hafta önce başlayan Marmaris ilçesindeki orman yangınında yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Marmaris Orhaniye Mahallesi sınırlarında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üstünde yürüme keyfini yaşadığı Kızkumu alevlerin tehdidi ile karşı karşıya. Sabah saatlerinde Kızkumu eteklerine ulaşan alevler, Kızkumu'nun yeşili siyaha bürüyor.

Kızkumu eteklerindeki ormanlık alana helikopterler tarafından sürekli sorti yapılıyor. Sarp yamaçlardaki yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

(Güldemet Kızıl - Caner Sönmez - İsmail Coşkun/İHA)

Alevler Kızkumuna yaklaştı
Alevler Kızkumuna yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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