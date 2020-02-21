Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü
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Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü

Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

21.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:28
Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü

'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.


Şişli Mahallesi Saksağan Sokak'ta ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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