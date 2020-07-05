Alevler içerisinde kaldılar, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi
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Alevler içerisinde kaldılar, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildiEdinilen bilgilere göre yangın geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Töngel köyünde meydana geldi.

Alevler içerisinde kaldılar, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi
05.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:29

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Edinilen bilgilere göre yangın geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Töngel köyünde meydana geldi. Seyit Işık adlı vatandaşın samanlığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın etrafta bulunan bir diğer samanlık, ahır ve otomobile sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Yıldızeli itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangında 2 samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaklaşık 60 bin lira zararın bulunduğu yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Samanlığı ve otomobili yanan Seyit Işık, yetkililerden yardım beklediğini ifade ederek, "Yangın yerine vardığımda yangın çoğalmıştı. Yaklaşılacak gibi değildi. Önce aklıma arabam geldi. Gidim arabayı çıkartayım ondan sonra hayvanları çıkarırım dedim. Geldim ki rüzgarın etkisiyle 3-5 saniyede yangın arabanın oraya gelmişti. Arabayı çıkaramayınca ondan sonra koştum kızım ile beraber ahırda bulunan büyükbaş ve buzağıları çıkartmaya çalıştım. Yarım saatte 800 metrekarelik alan yandı. Samanlar ve arabam yandı. 33 bin lira değerinde. Ufakta olsa yetkililerden zararımızın karşılanmasını isteriz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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