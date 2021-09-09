Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti Şüpheli ölüm sonrasında polis ekipleri harekete geçti Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kırsal alanda bulunan tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti

Şüpheli ölüm sonrasında polis ekipleri harekete geçti

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kırsal alanda bulunan tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrasında polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Kemalpaşa Mahallesi'nde Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe mevkiinde bulunan 48. Sokak üzerindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeye bir sebepten dolayı ev alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce evin içerisinde bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından henüz ismi tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölüm üzerine bölgede gerçekleştirdikleri incelemeler sonrasında, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tek katlı evin içinde alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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