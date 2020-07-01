Alevler geceyi gündüze çevirdi
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Alevler geceyi gündüze çevirdi

Yozgat'ta bir apartamanın çatısında başlayan yangın yan apartmandaki çatısına sıçradı.

01.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:19

Yozgat'ta bir apartamanın çatısında başlayan yangın yan apartmandaki çatısına sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun süren çalışmalarının ardından söndürülürken, apartmanlarda hasar oluştu.

Yozgat'ın Aşağı Nohutlu Mahallesinde 24 daireli Berensu Apartmanının çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki 36 daireli Damla Apartmanının çatısına sıçradı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale de yetersiz kaldı. Her iki apartmanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında her iki apartman sakinleri de tahliye edildi.

Yozgat Belediyesi itfaiyesinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Damla Apartmanı altında park halindeki bir aracın zarar görmesini istemeyen vatandaşlar, aracı yerinden kaldırarak güvenli yere çekti. Yangın çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, TOMA ve Orman Müdürlüğünden gelen araçların müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı.

Çıkan yangını vatandaşlar büyük bir merak ile izlerken bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden cep telefonu ile yangını kayıt altına aldı. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Her iki binada da maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Alevler geceyi gündüze çevirdi

Kaynak: İHA

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