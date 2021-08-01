Alevler Çökertme koyuna dayandı
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Alevler Çökertme koyuna dayandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alevler Çökertme koyuna dayandı Mazı koyunda araç alev alev yandı Bodrum Mazı Mahallesinde başlayan orman yangınında alevler Çökertme koyuna dayandı.

Alevler Çökertme koyuna dayandı

Mazı koyunda araç alev alev yandı

Bodrum Mazı Mahallesinde başlayan orman yangınında alevler Çökertme koyuna dayandı.

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı mahallesinde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan helikopter ve bir uçak havadan söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler aşağı Mazı'dan Çökertme koyuna dayandı.

Mazı ve Çökertme koyları simsiyah dumana bürünürken, aşağı Mazı Mahallesinde sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu. Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, sahil bölümünde denize yakın bir alanda terk edilmiş araç tamamen yandı.

Bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılırken, Çökertme koyunda da vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine aşındı.

Çökertme koyuna yanaşan çok sayıda bot ve tekne vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, teknelerle yiyecek, içecek sevkiyatı yaptı.

Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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