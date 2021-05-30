Alevler bin 100 dönüm ekini kül etti
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Alevler bin 100 dönüm ekini kül etti

Alevler bin 100 dönüm ekini kül etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında arpa ve buğday ekili 1100 dönüm alan kül oldu.

Adıyaman'da alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında arpa ve buğday ekili 1100 dönüm alan kül oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Bağdere köyünde biçerdöverin hasat yaptığı esnada çıkan yangın çiftçinin bir yıllık emeğini küle çevirdi. Mehmet Çalış ve Hüseyin Çalış'a ait arazide biçerdöver çalışırken çıkan kıvılcım nedeniyle buğday tarlası alev aldı. Tarla sahipleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak oldukça güçleşti.

Köylü vatandaşlar 50'nin üzerinde traktör ve iş makinesi ile yangına müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir kişinin tarlasında çıkan yangın, 11 kişinin tarlasına sıçrayarak toplam 1100 dönümlük alanı yaktı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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