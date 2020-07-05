Alevler artezyen kuyusuna sıçradı, sulama boruları yandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle anızların bulunduğu bölgede çıkan yangın, bir artezyen kuyusuna sıçradı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle anızların bulunduğu bölgede çıkan yangın, bir artezyen kuyusuna sıçradı. Yangında sulama boruları yanıp elektrik panosu kullanılamaz hale gelirdi.

Olay saat 13.45'te Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biçilen tarladaki anızlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Arazide çıkan yangın, Abdülnasır Yıldırım'a ait artezyen kuyusuna sıçradı. Yangında 300 sulama borusu ve kuyuya ait olan elektrik panosuna yandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA