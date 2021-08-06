Alevler arasında kaldılar görev yerlerini terk etmediler

Manavgat'ta yangında görevli bir arazöz ekibinin alevlerin arasında kalma anları telsiz görüşmelerine yansıdı.

Manavgat'ta yangında görevli bir arazöz ekibinin alevlerin arasında kalma anları telsiz görüşmelerine yansıdı. Helikopter gelmeden içerisinde bulunduğu arazözü terk etmek istemeyen orman işçisinin, "Bunda 80 milyonun hakkı var. Bırakmam" sözleri onu endişe içerisinde bekleyen mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Yangında en ön saflarda görev alan orman işçileri ise birbirleri ile olay yerlerinde telsizler ile iletişim kuruyor. Yangının en etkili bölgelerinden olan Kızıldağ Mahallesi'nde ise yapılan telsiz konuşması tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, yükselen alevlerin arasında kaldı. İçerisinde bulunduğu arazözü alevlere teslim etmek istemeyen orman işçisi merkeze anons geçti. Ekip arkadaşları güvenli bölgeye geçen orman işçisi arazözün içinde olduğunu ve helikopter gelmeden aracı terk etmeyeceğini söyledi. Yangın işçisi ile merkez ekip arasında geçen telsiz konuşmaları ise orman işçisinin mesai arkadaşlarını göz yaşlarına boğdu.

Telsiz anonsları şöyle: "Yangın yönetim merkezi: Yangın yönetim aracı! Acil olarak S-30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor. Araç yanacak arkadaş var içinde.

Yangın yönetim merkezinin Özgür'e anonsu: Tehlikedeysen aracı terk et. Helikopter gelecek su atacak!

Özgür: Onlar gelmeden gitmem ben buradan, helikopter gelsin su atsın.

Yangın yönetim merkezinin Özgür'e anonsu: Özgür, Özgür helikopter geliyor, helikopter geliyor... Sen aracı terk et. Boşalt. Güvenli bölgeye kaç.

Özgür: Ben anlamam ağabey güvenli bölgeden. Bunda 80 milyonun hakkı var. Ben bunu bırakmam son dakikaya kadar." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı