Alevler arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak isterken ölüyordu

29.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:53

İZMİT'te, evinde çıkan yangını görünce, muhabbet kuşunu kurtarmak için içeri giren Ferhat Yağcı, itfaiye ekiplerince baygın halde bulundu. Dumandan etkilendiği belirlenen Yağcı, hastanede tedaviye alınırken, muhabbet kuşu öldü.

Yangın, öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. Evin salonunda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede evi sardı. Çevre sakinleri dumanı görüp, itfaiyeyi aradı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA