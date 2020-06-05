Alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Selvilitepe Mahallesi Çepnidere Kavşağı mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler, kaplumbağayı zarar görmeden bölgeden çıkardı. Kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA