Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği
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Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği Köylüler canlarını ve mallarını kurtarmak için zamanla yarışıyor Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınları bugün Aydın'a da sıçardı.

Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği

Köylüler canlarını ve mallarını kurtarmak için zamanla yarışıyor

AYDIN - Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınları bugün Aydın'a da sıçardı. Muğla'ya komşu ilçe olan Çine'ye bağlı Akçova ve çevresinde başlayan yangında insanlarla birlikte hayvanların da çaresizliği herkesi duygulandırdı. Bölgede insanlar canlarını ve mallarını kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Akşam saatlerinde alevler Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan 4 bin nüfuslu Akçaova'nın üzerindeki ormanlık alana da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın hızla bölgede yerleşim alanlarına doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bu arada çam kozalaklarının fırlaması sonucu çevreedeki hayvancılık işletmeleri de yanmaya başladı. Alevler arasında kalan hayvanların acı acı bağrışları yürekleri dağlıyor. Yangın Altınabat, Sarıköy, Akçaova ve Kabalar mahallesini tehdit ediyor. Bölgede ara ara fırlayan kozalaklar nedeniyle ormanlık alan dışında dfa yangınlar çıkıyor.

Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği
Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği
Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği
Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir

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