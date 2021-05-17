Alevler arasında kalan araçtan yanarak çıktı

Alevler arasında kalan araçtan yanarak çıktı Kaza yapan araçta yangın çıktı, sürücü canını zor kurtardı Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaza yapan araçta alevler arasında kalan sürücü, canını zor kurtardı.

Alevler arasında kalan araçtan yanarak çıktı

Kaza yapan araçta yangın çıktı, sürücü canını zor kurtardı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaza yapan araçta alevler arasında kalan sürücü, canını zor kurtardı. Yanan sürücüyü çevredeki vatandaşlar yardım ederek söndürdü.

Olay, Tarsus Adana istikameti D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü yakınında meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken ön kaput kısmından dumanlar yükseldi. Panikleyen İbrahim K. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak durabildi. Alev topuna dönen araçtan kendini dışarı atan İbrahim K.'nın giysisi de tutuştu. Kendini yere atan İbrahim K. çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpü ve battaniyelerle söndürüldü. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan araca müdahale ederek aracı söndürdü. Vücudunun çeşitli yerleri yanan İbrahim K. 112 Acil Servisi ile hastaneye kaldırıldı. İbrahim K.'nin vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu tespit edildi.

Araç yangını nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN