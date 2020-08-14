Alevler arasında kalan aile, kurtarıldı
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Alevler arasında kalan aile, kurtarıldı

AKSARAY'da 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında 5 kişilik aile evde mahsur kaldı.

Alevler arasında kalan aile, kurtarıldı
14.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:24

AKSARAY'da 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında 5 kişilik aile evde mahsur kaldı. Paniğe kapılan Büşra Baştuğ (24) pencereden atlarken, balkona çıkıp yardım bekleyen annesi ve 2 kardeşiyle yeğenini komşuları ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Ereğlikapı Mahallesi 1418 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki Yeter Baştuğ'a (53) ait evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında kapıya ulaşamayan Yeter Baştuğ, 2 kız ile balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Bu sırada yan odada kalan diğer kızı Büşra Baştuğ ise camdan atladı. Komşuları balkona uzattıkları merdiven ile Kübra Baştuğ'u (29) kurtardı.

Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da evde mahsur kalan Yeter Baştuğ, kızı Nazar Baştuğ (17) ve torunu Buğra Özan'ı (8) merdivenle kurtardı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Dumandan etkilenen Yeter Başbuğ, 3 kızı ve torunu ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büşra Baştuğ'un vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisi sürdüğü bildirildi.Bir odanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.'ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTIK'

Tedavi sonrası evlerine dönen Nazar Baştuğ, "Evde 5 kişi kalıyorduk, duman kokusundan dolayı uyandığımızda en arka odadan dumanlar geliyordu. Arka taraftaki odayı tamamen ateş sarmıştı. Diğer odalara geçemediğimiz için balkona çıktık. Ablamlar diğer odada kalıyorlardı, ilk önce camdan Buğra'yı balkona yanımıza aldık, ablam Büşra camdan atladı. Diğer ablamı da komşular merdiven uzatarak yanlarına aldı. Buğrayı, annemi ve beni itfaiye ekipleri kurtardı. Evin kapısı açılmadığı için ekipler bizi balkondan kurtardılar. Bizleri kurtardıkları için komşularımıza ve itfaiyecilere teşekkür ederiz" dedi.


Kaynak: DHA

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