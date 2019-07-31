Alevler 500 balya samanı küle çevirdi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında, 500 balya saman küle döndü.

Bozburun Mahallesi'nde Mehmet Karlıoğlu'na ait samanlıkta saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi. 10 itfaiye eri alevleri su sıkarak 1 içerisinde söndürürken, 500 saman balyası küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA