Alevler 3 hektar makilik alanı küle çevirdi MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 3 hektar makilik alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 3 hektar makilik alan zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çaba sonucu söndürüldü.Bodrum'un kırsal Dereköy mahallesi, Cıngıl mevkiindeki makilik alandan, bugün saat 14.20'de yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler 1 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürüldü. Alevlerin, ilk belirlemelere göre 3 hektar makilik alanı küle çevirdiği bildirildi.

Kaynak: DHA