ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ
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ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çardak Beydiğin Mahallesinde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkiinde çıkan orman yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle 0 metreye kadar yükseldi. Rüzgarın zaman zaman sert esmesiyle yangın yönünü değiştirirken, alanda bulunan mahalle sakinleri, gazeteciler ve ekipler zor anlar yaşadı. Alevlerin karayolunun olduğu noktaya gelmesi üzerine ekipler, bölgede bulunan vatandaşları uzaklaştırdı. Alanda yangının hızla büyümesi üzerine Çöplük yolu ekipler tarafından yaya ve araç girişine kapatıldı. İtfaiye ve orman ekiplerine, mahalle sakinleri de destek veriyor.

ÖLEN İŞÇİLER İÇİN TÖREN

Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren orman işçileri Yaşar Cinbaş ile Erdal Tokla'nın cenazeleri, morgdan alınmasının ardından polis eskortu eşliğinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazeleri, burada toplanan orman işçileri ve bölge müdürlüğü çalışanları karşıladı. Kısa süren törende duygusal anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazları ve duaların ardından orman işçilerinin cenazeleri, İzmir ve Manisa'ya uğurlandı. Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Manisa Kırkağaç'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzeri memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek. Erdal Tokla ise İzmir Bergama'da düzenlenecek törenin ardından burada toprağa verilecek.

ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ
ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ
ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ
ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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