Alevilerin Oyları Kimsenin İpoteğinde Değildir"

Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şube Başkanı İsmail Kırancı, "Yıllarca oy verdiğimiz, uğruna bedel ödeyip, mücadele ettiğimiz, peşlerinden koştuğumuz siyasiler bizleri seçimden seçime hatırlıyor, seçimler geçince de bizleri unutuyorlar. Bizi arka bahçeleri olarak görüyorlar. Biz kimsenin arka bahçesi değiliz. Alevilerin oyları da kimsenin ipoteğinde değildir." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şubesini ziyaret etti.

Akdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Şube Başkanı Kırancı, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, kendilerine verdiği vaatleri yerine getirmediğini öne sürdü.

Kırancı, şunları kaydetti:

"Yıllarca oy verdiğimiz, uğruna bedel ödeyip, mücadele ettiğimiz, peşlerinden koştuğumuz siyasiler bizleri seçimden seçime hatırlıyor, seçimler geçince de bizleri unutuyorlar. Bizi arka bahçeleri olarak görüyorlar. Biz kimsenin arka bahçesi değiliz. Alevilerin oyları da kimsenin ipoteğinde değildir.

2014 yerel seçimlerinde Özlem Çerçioğlu cemevimize geldi. Genel Başkanlarımız da hep birlikte karşıladık, gereken ilgi alakayı gösterdik. Kendileri bize taahhüt ettiler. '6 ay içinde cemevinin açılışını hep birlikte yapacağız' dediler. Aradan geçen 5 yıla rağmen halen cemevimiz oradadır. Şimdi yine aynı zihniyet gelmiş yine söz veriyorlar. Şimdiye kadar neredeydiniz? Unuttunuz. Gözünüz aydın. Didim cemevimizin CHP'li belediyeyle sorunları vardı. Bütün uğraşlarımıza rağmen çözemedik. En sonunda Genel Başkanımızla Aydın Valimizi ziyaret ettik. Sağ olsun 5 yıldır çözülmeyen sorunu Sayın Valimiz çözdü. Bu sefer dediler ki 'Vali'yle ne işi var, neden gidiyorlar?' Peki biz sorunları kimle nerede çözeceğiz."

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden gerekli hiçbir hizmeti alamadıklarını ileri süren Kırancı, belediye yetkililerinin "Biz hükümet değiliz." diyerek kendilerini savunduğu iddiasında bulundu.

Nazilli ilçesinde belediye tarafından bir cemevi yapıldığını, diğerinin açılmak üzere olduğunu aktaran Kırancı, "Nazilli'den Söke cemevimize 20 bin liralık yardım yaptılar. Söke'den Nazilli'ye oy mu gidiyor? Peki nerede oy verdiğimiz CHP'li belediye başkanları? 'Devlet müsaade etmiyor' diyorlar. Siz yaptınız da devlet müsaade etmedi mi? Doğruları söylediğimiz zaman 'Bunlar AK Parti'ye, MHP'ye çalışıyor' diyorlar." diye konuştu.

Fuat Akdoğan ise ilçede daha önce belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, belediye olarak camiyle ilgili yapabilecekleri varsa cemeviyle ilgili de bunları yerine getirebileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA