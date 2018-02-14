Alevi Kültür Derneklerinden Mehmetçik Vakfına Bağış

Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi, Mehmetçik Vakfına 40 bin lira bağışta bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, ülkenin son günlerde iç ve dış güçlerce tehdit altında olduğu ve bu yönde mücadele eden Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bağış yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 20 bin lira bağışın dernek adına, 20 bin lirasının da Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şube Başkanı Yılmaz Demirdelen'in şahsı adına yapıldığı belirtildi.

Bağışı kabul eden TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilcisi Emekli Albay Aykut Eroğlu, Mehmetçik Vakfı adına Yılmaz Demirdelen'e plaket verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şube Başkanı Yılmaz Demirdelen, yardımın asıl amacının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zaman destek olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini göstermek olduğunu vurgulayarak, "Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atılarak yakılması karşısında bir karıncanın ateşi söndürmek için taşıdığı suyun ateşi söndüremeyeceğini bildiği halde, 'Ben safımı belirledim. Söndüremezsem bile hem safımı belli ederim, hem de o yolda ölürüm' misali askerimizin, devletimizin, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında Demokrasi Meydanı'nda da belirttiğimiz gibi safımızı bu yönde belirledik." ifadesini kullandı.