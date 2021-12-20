Alevi Kültür Derneğinden Vali Elban'a Ziyaret - Haberler
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Alevi Kültür Derneğinden Vali Elban'a Ziyaret

Alevi Kültür Derneğinden Vali Elban'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİNİN YENİ YÖNETİMİNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARETAlevi Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Hayri Yılmaz ve yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

ADANA (Habermetre) - ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİNİN YENİ YÖNETİMİNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Alevi Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Hayri Yılmaz ve yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Elban, Alevi Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Yılmaz ve yeni yönetime başarılar temennisinde bulundu.

Ziyaret, Alevi Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Yılmaz ve yeni yönetim kurulu üyelerinin Vali Elban'a kabulünden dolayı teşekkür etmeleriyle son buldu.

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