Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin hayatını kaybetti - Haberler
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Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin hayatını kaybetti

Adıyamanlı Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin, yakalandığı Covid-19 virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyamanlı Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin, yakalandığı Covid-19 virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Korona Virüs (Covid-19) salgınına geçtiğimiz haftalarda Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Balıkburnu mevkiinde bulunan evinde yakalanan Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin (76), karantinaya alınmıştı.

Karantinada olan Ali Büyükşahin, fenalaşması üzerine yaklaşık 2 hafta önce İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Burada tedavi altına alınan Ali Büyük Şahin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Büyükşahin'in cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Çelikhan'ın Pınarbaşı Beldesinde toprağa verildi. - ADIYAMAN

Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin hayatını kaybetti

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Haber: Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin hayatını kaybetti - Haberler
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