Alevi dernek ve vakıflarından elektrik faturalarına yönelik dava

ALEVİ Dernekleri Federasyonun bileşenleri ve bağımsız Alevi kurumları, elektrik faturalarıyla ilgili tespit davası açtı. Alevi vakıf ve dernekleri, binalarının inanç merkezi ve ibadethane olarak kullanıldığını belirterek elektrik faturası ödemekten muaf tutulması gerektiğinin tespitini mahkemeden istedi. Açıklama yapan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, " Türkiye'deki kurumsal kimliği olan kurumlarımız bundan sonra hiçbiri faturalarını ödemeyecek. Alevilerin ibadethanesi cemevidir, ticarethane değildir" derken, Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ ise "Milyarlık elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemeyeceğiz" dedi.

"BÜTÜN CEMEVLERİMİZ CUMA GÜNÜ MAHKEMELERE BAŞVURACAK"

Alevi dernek ve vakıflarının temsilcileri bugün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ibadethane olarak kullanılan binalarına gelen elektrik faturalarına yönelik borçlu olmadıklarının ve ödemekten muaf tutulmaları gerektiğinin tespiti için dava açtı.

AVUKAT ASLANER: CEMEVLERİNİN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN DAVA AÇTIK

SANATÇI TOLGA SAĞ: MİLYARLIK FATURALARI ÖDEMEYECEĞİZ