Alevi-Bektaşiler, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından hafta sonunda Ankara'da düzenlenecek "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri" etkinliğine katılmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Alevi-Bektaşiler'den oluşan heyet, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenecek etkinliğe katılacak olan, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi-Bektaşi dedelerinin bulunduğu, çeşitli ülke temsilcilerinden oluşan 90 kişilik heyet, Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Türbesi'ni ziyaret etti.

Hacı Bektaş Veli Müzesi Müdürü Ayşe Akan tarafından külliyenin tarihi ve önemi hakkında heyete bilgi verildi. Katılımcılar, Makedonya ve Bulgaristan Semah Topluluğu'nun semahını izledi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen etkinliklerine yeniden başlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Özdemir, düzenledikleri programlarla Hoca Ahmet Yesevi Dergahı'ndan çıkarak çeşitli coğrafyalara ilim ve irfan taşıyan pirlerin, erenlerin verdiği mücadeleyi anlattıklarını ifade etti.

Salgın sürecinde birtakım oluşumların İslam'dan uzak akım başlatmalarından rahatsız olduklarını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde yurt dışından gelen fonlarla Türkiye'de Hazreti Ali'siz, Ehli Beyt'siz bir Ali akımı olduğunu, HDP'nin arka bahçesi olan bir takım kurumların Türkiye'de Hz. Ali'siz İslam'ın dışında bir Aleviliği yaymaya çalıştığını gördük. Biz bundan rahatsız olduk. Orta Asya'dan Türkiye'ye gelip Türkiye'yi Türkleştiren ve Müslümanlaştıran Alevi toplumun bugüne kadar ne bir askerine ne polisine ne hakimine, savcısına ne öğretmenine ne de herhangi bir devlet memuruna en ufak bir saygısızlığı yoktur. Kendilerine Doğu'da Güney Doğu'da 'Kürt Alevisi'yim' diyen, aslında Kürt kardeşlerimizle de alakaları olmayan 1915 Atatürk tehcirinde kendilerini saklayan kripto Ermenilerin terör olaylarına ve teröristlere yataklık yapmaları bizi oldukça rahatsız ediyor."

Hazreti Ali'nin, "Her şeyi affedin ama vatanına ihanet edenleri asla affetmeyin." sözünü kendilerine destur edindiklerini ve Alevi-Bektaşilerin bu terbiye doğrultusunda bugünlere ulaştığını kaydeden Özdemir, bu duruşu yeni nesillere de aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sosyal medyada ve dış basında Türkiye'deki Aleviliğin farklı yansıtılmaya çalışıldığına işaret eden Özdemir, ay yıldızlı bayrağa kem gözle bakanlara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Alevi-Bektaşiler olarak ihanet içinde olan oluşumları kınadıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Gerek Balkanlar'da olsun gerek Anadolu ve Türk Cumhuriyetleri'ndeki Alevi-Bektaşi kızılbaşlar ceme bile başlarken 'Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali' diye başlar. 12 imamların ismini anarak başlar. Kur'an'dan ayetlerin de okunduğu dualarla başlar. Bizim alnımız secdeye her zaman gelmiştir, bundan sonra da gelecektir. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, pandemiden de kaynaklanan ve tüm dünyayı saran ekonomik krizi de sebep göstererek ülkemizi karıştırmaya çalışan birtakım şer güçleri nefretle esefle kınıyoruz. Bunların yaptığı vatan hainliğidir. Alevi toplumu böyle bir vatan hainliğini kabul etmez."