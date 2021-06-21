Alev topuna dönen otomobil kül oldu
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Alev topuna dönen otomobil kül oldu

Alev topuna dönen otomobil kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesi Güllü Mahallesi'nde bir otomobil alev alev yanmaya başladı.

Muğla'nın Milas ilçesi Güllü Mahallesi'nde bir otomobil alev alev yanmaya başladı. Dakikalar içerisinde alev topuna dönen otomobil metal yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Güllük Mahallesinde seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Aracın yandığını gören sürücü otomobili kenara çekerek önce söndürmeye çalışsa da, bir anda tüm otomobili saran alevler aracı dakikalar içinde metal yığınına çevirdi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte araç söndürüldü. Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri otomobilin yandığı bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde küle dönen araç yol kenarından kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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