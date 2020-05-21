Alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi
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Alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde 9 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi
21.05.2020 01:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:03

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde 9 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken aile evsiz kaldı.

Yangın gece saatlerinde Kandilli Beldesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilal ve Salih Karameşe'ye ait evin mutfak bölümünde yemek pişirildiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kendi imkanları ile söndürme çalışması başlattı. Yangına ilk olarak Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) ait itfaiye aracı ardından da Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi. Evi yanan aileden bazıları sinir krizi geçirince olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri kendilerine müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Söndürme çalışmalarına katılan Kandilli Beldesi Yenimahalle Muhtarı Ali Erdoğan, yangının ocakta süt pişirildiği sırada aniden başladığını belirterek evin tamamen yandığını ve ailenin mağdur olduğunu söyledi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Süt pişiriyorlarmış, oradan bulaşmış. Etrafı yanmış, haber verdiler. Ne olduğunu kimsede anlamamış. Evde toplam 9 kişi yaşıyordu. Çok şükür yaralı yok. 2 katlı bina, 160 metre kare. Tamamen yandı, ev oturulacak durumda değil. Yangına önce kendi imkanlarımızla müdahale ettik, sonrada TTK'nın itfaiyesi geldi. Daha sonrada Ereğli Belediyesi itfaiyesi geldi. Ev tamamen yandı, yardımlarınızı bekliyoruz" dedi. Muhtar Erdoğan ailenin yanan evi çok büyük zorluklarla yaptığını ve yeniden yapma durumları olmadığı için hayırseverlerin fitre ve zekatlarını verebileceklerini söyledi.

İtfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışmalarını söndürürken jandarma ekipleri de evin etrafında kalabalık oluşmaması için güvenlik önlemi aldı.

Savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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