Alev topuna dönen bina bir mahalleye korku dolu anlar yaşattı

06.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:56

Tekirdağ'da sabah saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın karanlığı aydınlığa çevirdi. Binanın alev topuna döndüğünü gören vatandaşlarda korku dolu anlar yaşadı.



Yangın, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 05.00 saatlerinde metruk bir binada yangın çıktığını gören mahalle sakinleri hemen kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle rüzgarında etkisiyle yangın tüm binayı sardı.



7 itfaiye aracı müdahale etti



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir çalışma başlatırken, yangının oldukça büyük ve tüm binayı sarması nedeniyle İtfaiye Dairesi Merkezinden itfaiye aracı ve personel desteği istendi. Rüzgarın da etkisi ile alev topuna dönüşen bina, mahalledeki vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye desteğiyle birlikte tam 7 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi.



Karanlığı alevler aydınlattı



İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile alev topuna dönen metruk binadaki yangın yaklaşık 4 saate söndürülürken, polis ekipleri de yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonrası alev topuna dönen metruk binadan geriye tahta ve toprak yığını kıldı. Yangının neden çıktığı araştırılırken itfaiye ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA