Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü

06.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:56

Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü Alev alev yanan barakadan geriye yanmış odun parçaları kaldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan balıkçı barakası lüle döndü.

Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü

Alev alev yanan barakadan geriye yanmış odun parçaları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan balıkçı barakası lüle döndü.

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesi Küçük Karasu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kır isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen balıkçı barakasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev topuna dönen barakayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen barakaya müdahale etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Çıkan yangında barakadan geriye yanmış odun parçaları kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü
Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü
Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü
Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 20:56:44. #1.16#
title